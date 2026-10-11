Kullu News: केंद्रीय मंत्री नड्डा से उठाई कुल्लू में मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग

भुभू जोत सुरंग और भुंतर-मणिकर्ण-बरशैणी मार्ग की हालत सुधारने का मुद्दा भी उठायासंवाद न्यूज एजेंसीकुल्लू। जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। साथ ही भुंतर-मणिकर्ण-बरशैणी सड़क की हालत सुधारने और भुभू जोत सुरंग का निर्माण करने की मांग भी उठाई है। भाजपा नेता नरोत्तम ठाकुर के नेतृत्व में रविवार को एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात कर इन मुद्दों को उनके समक्ष रखा।नरोत्तम ठाकुर ने कहा कि कुल्लू में मेडिकल कॉलेज खुलने से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए मरीजों को दूसरे जिलों का रुख नहीं करना पड़ेगा। प्रतिनिधिमंडल ने भुंतर-मणिकर्ण-बरशैणी सड़क की खस्ताहालत का मुद्दा भी उठाया। ठाकुर ने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण इस मार्ग की खराब स्थिति और लंबे जाम के कारण स्थानीय लोगों, पर्यटकों और कारोबारियों को परेशानी झेलनी पड़ती है। इसके अलावा कुल्लू और कांगड़ा के बीच संपर्क बेहतर बनाने के लिए भुभू जोत सुरंग के निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया गया। प्रतिनिधिमंडल के अनुसार, केंद्रीय मंत्री ने तीनों मुद्दों पर चर्चा के दौरान क्षेत्र की समस्याओं के समाधान और विकास के लिए हरसंभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर भाजपा नेता युवराज बौद्ध, कुल्लू सदर मंडल अध्यक्ष सरवण लाल, महामंत्री गोविंद सिंह, सुशील कुमार, विकास सोनी और खुशाल ठाकुर मौजूद रहे। संवाद