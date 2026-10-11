Kullu News: क्रिकेट मैदान की बेहतरी के लिए जिप सदस्य से मिला प्रतिनिधिमंडल

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उन्होंने जिला परिषद सदस्य को मैदान के विकास के लिए सहयोग करने के संबंध में पत्र सौंपा। उन्होंने संघ के पदाधिकारियों को आश्वस्त किया कि मैदान के विकास और खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उनकी ओर से यथासंभव सहयोग किया जाएगा। उन्होंने युवाओं से खेलों में बढ़-चढ़कर भाग लेने और नशे जैसी घातक प्रवृत्तियों से दूर रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि खेल युवाओं को स्वस्थ रखने के साथ अनुशासन और सकारात्मक दिशा प्रदान करते हैं। स्थानीय विधायक अनुराधा राणा ने भी इस क्रिकेट मैदान के विकास के लिए अपने स्तर पर धनराशि उपलब्ध करवाई है। संवाद

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केलांग/ सिस्सू (लाहौल-स्पीति)। जिला क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार को लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह सिस्सू में जिला परिषद (जिप) सदस्य सोनम ठाकुर से मिला। संघ के पदाधिकारियों में सुरेंद्र ठाकुर, देवन, सुदर्शन सहित अन्य ने क्षेत्र के विभिन्न विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही सिस्सू में हेलीपैड के समीप स्थित क्रिकेट मैदान को और बेहतर बनाने की मांग उठाई गई।