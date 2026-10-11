Kullu News: जूडो में कुल्लू की छात्राओं ने जीता खिताब

विज्ञापन



वॉलीबॉल में शिमला ने पहला और चंबा ने दूसरा स्थान हासिल किया। कुश्ती में बिलासपुर विजेता और सिरमौर उपविजेता रहा। जूडो में कुल्लू प्रथम और सिरमौर दूसरे स्थान पर रहा। कबड्डी में सोलन ने बाजी मारी, जबकि सिरमौर की टीम उपविजेता बनी। खो-खो में मंडी पहले और सिरमौर दूसरे स्थान पर रहा। विज्ञापन

मार्चपास्ट में कुल्लू की टीम ने अनुशासित कदमताल के दम पर पहला स्थान हासिल किया। समापन समारोह में कुल्लू के पुलिस अधीक्षक अभिषेक एस ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने विभिन्न स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को सम्मानित किया। प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आई खिलाड़ियों ने खेल कौशल और अनुशासन का प्रदर्शन किया। संवाद वॉलीबॉल में शिमला ने पहला और चंबा ने दूसरा स्थान हासिल किया। कुश्ती में बिलासपुर विजेता और सिरमौर उपविजेता रहा। जूडो में कुल्लू प्रथम और सिरमौर दूसरे स्थान पर रहा। कबड्डी में सोलन ने बाजी मारी, जबकि सिरमौर की टीम उपविजेता बनी। खो-खो में मंडी पहले और सिरमौर दूसरे स्थान पर रहा।मार्चपास्ट में कुल्लू की टीम ने अनुशासित कदमताल के दम पर पहला स्थान हासिल किया। समापन समारोह में कुल्लू के पुलिस अधीक्षक अभिषेक एस ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने विभिन्न स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को सम्मानित किया। प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आई खिलाड़ियों ने खेल कौशल और अनुशासन का प्रदर्शन किया। संवाद

विज्ञापन

विज्ञापन

भुंतर (कुल्लू)। राज्य स्तरीय अंडर-14 छात्रा वर्ग की खेलकूद प्रतियोगिता में जूडो में कुल्लू की छात्राओं ने प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि मार्चपास्ट में भी कुल्लू की टीम अव्वल रही। पीएमश्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भुंतर में आयोजित प्रतियोगिता का रविवार को समापन हुआ। वॉलीबॉल में शिमला, कुश्ती में बिलासपुर, कबड्डी में सोलन और खो-खो में मंडी की टीम विजेता बनी।