फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   Temporary shops between Manali and Atal Tunnel to be removed.

Kullu News: मनाली से अटल टनल तक हटाई जाएंगी अस्थायी दुकानें

Sun, 04 Oct 2026 11:06 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 11:06 PM IST
विज्ञापन
Temporary shops between Manali and Atal Tunnel to be removed.
मनाली के सोलंगनाला में खाली करवाई दुकाने।-संवाद
मनाली। राष्ट्रपति के मनाली प्रवास के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मनाली से अटल टनल तक सड़क के किनारे लगने वाली अस्थायी दुकानों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। सोलंगनाला और हिडिंबा मंदिर मार्ग पर लगी सभी अस्थायी दुकानें खाली करवा दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सात अक्तूबर को हिडिंबा मंदिर में दर्शन करेंगी।
विज्ञापन

सुरक्षा के मद्देनजर सात अक्तूबर को क्षेत्र में जिप लाइन सहित अन्य पर्यटन गतिविधियों पर भी रोक रहेगी। राष्ट्रपति के सर्किट हाउस से हिडिंबा मंदिर जाने के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के तहत स्थायी दुकानों को भी बंद करवाया जा सकता है। उपायुक्त डाॅ. अमित कुमार ने कहा कि राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए मनाली से अटल टनल तक संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल बढ़ाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की चूक न हो, इसके लिए पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार क्षेत्र का निरीक्षण कर रही हैं। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed