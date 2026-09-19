Kullu News: कराड़, लगौटी और बिहनी की टीमों ने जीते मुकाबले
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 07:12 PM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 07:12 PM IST
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कुल्लू। तीन दिवसीय सिसरी मेले में वॉलीबाल प्रतियोगिता का शनिवार को शुभारंभ सेवानिवृत्त शिक्षक पोविंदर चौहान ने किया। वॉलीबाल स्पर्धा में कुल्लू और मंडी जिले की 10 टीमें भाग ले रही हैं। पहला मैच कोठी स्कूल और कराड़ टीम के बीच हुआ। इसमें कराड़ की टीम ने जीत हासिल की। इसके बाद दूसरा मैच लगौटी और व्यास बॉयज के बीच खेला गया।
इसमें लगौटी की टीम ने जीत दर्जकर अगले दौर में प्रवेश पाया है। तीसरा मैच बिनन-दाे और मंडी जिले के बिहनी की टीम के बीच हुआ। ठसमें बिहनी टीम ने जीत हासिल की है। प्रमोद ठाकुर ने कहा कि प्रतियोगिता के अगले दौर के मैचों के साथ फाइनल भी रविवार को खेला जाएगा। इस मौके पर डोला दास दीपक, प्रताप ठाकुर, हरिकृष्ण कटोच, रामलाल ठाकुर व बृज ठाकुर मौजूद रहे। संवाद
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इसमें लगौटी की टीम ने जीत दर्जकर अगले दौर में प्रवेश पाया है। तीसरा मैच बिनन-दाे और मंडी जिले के बिहनी की टीम के बीच हुआ। ठसमें बिहनी टीम ने जीत हासिल की है। प्रमोद ठाकुर ने कहा कि प्रतियोगिता के अगले दौर के मैचों के साथ फाइनल भी रविवार को खेला जाएगा। इस मौके पर डोला दास दीपक, प्रताप ठाकुर, हरिकृष्ण कटोच, रामलाल ठाकुर व बृज ठाकुर मौजूद रहे। संवाद
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