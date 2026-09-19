Kullu News: गौशाल मेले में सजा लोक संस्कृति का रंग

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मेले के दौरान अंडर-19 वॉलीबाल प्रतियोगिता का उद्घाटन ग्राम पंचायत शनाग की प्रधान सलोनी नेगी ने किया। गौतम युवक मंडल के अध्यक्ष पवन ठाकुर ने कहा कि मेले का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि गांव की पुरानी परंपराओं, लोक संस्कृति और आपसी भाईचारे को आगे बढ़ाना भी है। उन्होंने कहा कि युवाओं को खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ने में ऐसे आयोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेले में खेल प्रतियोगिताओं के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। संवाद

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सोलंगनाला (कुल्लू)। ऊझी घाटी के गौशाल गांव में शनिवार को तीन दिवसीय गौशाल मेले का धूमधाम से आगाज हुआ। मेले को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह है। तीन दिनों तक चलने वाले मेले में स्थानीय संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी। देवताओं की उपस्थिति और पारंपरिक लोक नृत्य लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।