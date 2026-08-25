Kullu News: टीम रुद्रा ने समाजसेवी किए सम्मानित
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:25 PM IST
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:25 PM IST
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सैंज (कुल्लू)। समाज हित के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले समाजसेवियों के सम्मान में टीम रुद्रा ने अभिनंदन समारोह आयोजित किया। समारोह में थाची के बंटी सराजी, मनाली के सुमित ठाकुर और सैंज के संजय चौहान को सम्मानित किया गया।
टीम रुद्रा के अध्यक्ष राजेश पालसरा ने कहा कि समाज के लिए निरंतर कार्य करने वाले लोगों का सम्मान अन्य लोगों को भी जनसेवा के लिए आगे आने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि टीम रुद्रा समाज की आवाज को बुलंद करने और जनहित से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। संवाद
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टीम रुद्रा के अध्यक्ष राजेश पालसरा ने कहा कि समाज के लिए निरंतर कार्य करने वाले लोगों का सम्मान अन्य लोगों को भी जनसेवा के लिए आगे आने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि टीम रुद्रा समाज की आवाज को बुलंद करने और जनहित से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। संवाद
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