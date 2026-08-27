Kullu News: डोलेराज को बनाया कुल्लू का अध्यक्ष

विज्ञापन



विशेष रूप से बेटियों के अधिकार, शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए संगठन को उनके नेतृत्व से नई दिशा मिलने की उम्मीद है। डोलेराज ठाकुर ने जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने पर फाउंडेशन के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वह संगठन के उद्देश्यों को धरातल तक पहुंचाने और बेटियों के हित में पूरी निष्ठा के साथ कार्य करेंगे। संवाद

विज्ञापन

मनाली। बेटियां फाउंडेशन ने संगठन का विस्तार करते हुए डोलेराज ठाकुर को जिला कुल्लू का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति से संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। फाउंडेशन की ओर से उम्मीद जताई गई है कि डोलेराज ठाकुर अपने अनुभव और सक्रियता के माध्यम से संगठन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।