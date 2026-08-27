Kullu News: हरिपुर कॉलेज में पुलिस और विद्यार्थियों ने खेला मैत्रीपूर्ण मैच

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कुल्लू पुलिस एवं महाविद्यालय के विद्यार्थियों के मध्य एक मैत्रीपूर्ण वॉलीबाल का मैच करवाया गया। इसमें खिलाड़ियों ने पूरे उत्साह और अनुशासन के साथ भाग लिया। कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को खेलों को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने, अनुशासन अपनाने तथा स्वस्थ एवं सक्रिय जीवनशैली के लिए प्रेरित किया। संवाद

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हरिपुर/नग्गर (कुल्लू)। राजकीय महाविद्यालय हरिपुर (मनाली) में खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लाइव संवाद में सहभागिता की। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना तथा स्वस्थ जीवनशैली और खेल भावना को बढ़ावा देना रहा। कार्यक्रम में जिला युवा अधिकारी प्रतिभा सिंह, महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. शेफाली, एनएसएस प्रभारी प्रो. जीतराम, एनसीसी सीटीओ डॉ. ज्योति बाला तथा रोवर-रेंजर प्रभारी प्रो. प्रोमिला विशेष तौर उपस्थित रहीं।