Kullu News: बास्केटबाल प्रतियोगिता के लिए टीम रवाना

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यह प्रतियोगिता 11 से 13 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। संघ के चेयरमैन संजय अंगरूप ने बताया कि टीम का चयन कटराईं में किया गया। चयन प्रक्रिया संघ के कमेटी सदस्य शिरीष बोध, सूरज की देखरेख में संचालित की गई।उन्होंने कहा कि टीम के साथ सूरज त्यागी और असमी शाह कोच के रूप में गए हैं। संघ के महासचिव मदन बौद्ध ने बताया कि चयनित खिलाड़ियों का विशेष प्रशिक्षण शिविर 24 अगस्त से नौ सितंबर तक कटराईं में आयोजित किया गया। संवाद