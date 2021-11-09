Kullu News: बास्केटबाल प्रतियोगिता के लिए टीम रवाना
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 12:13 AM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 12:13 AM IST
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पतलीकूहल (कुल्लू)। राज्य स्तरीय अंडर-17 बास्केटबाल प्रतियोगिता के लिए जिला बास्केटबाल संघ लाहौल-स्पीति की टीम पतलीकूहल से सिरमौर के पांवटा साहिब के लिए रवाना हुई।
यह प्रतियोगिता 11 से 13 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। संघ के चेयरमैन संजय अंगरूप ने बताया कि टीम का चयन कटराईं में किया गया। चयन प्रक्रिया संघ के कमेटी सदस्य शिरीष बोध, सूरज की देखरेख में संचालित की गई।
उन्होंने कहा कि टीम के साथ सूरज त्यागी और असमी शाह कोच के रूप में गए हैं। संघ के महासचिव मदन बौद्ध ने बताया कि चयनित खिलाड़ियों का विशेष प्रशिक्षण शिविर 24 अगस्त से नौ सितंबर तक कटराईं में आयोजित किया गया। संवाद
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यह प्रतियोगिता 11 से 13 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। संघ के चेयरमैन संजय अंगरूप ने बताया कि टीम का चयन कटराईं में किया गया। चयन प्रक्रिया संघ के कमेटी सदस्य शिरीष बोध, सूरज की देखरेख में संचालित की गई।
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उन्होंने कहा कि टीम के साथ सूरज त्यागी और असमी शाह कोच के रूप में गए हैं। संघ के महासचिव मदन बौद्ध ने बताया कि चयनित खिलाड़ियों का विशेष प्रशिक्षण शिविर 24 अगस्त से नौ सितंबर तक कटराईं में आयोजित किया गया। संवाद
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