Kullu News: संपागणी में नल सूखे, बरसात में पानी के लिए भटक रहे ग्रामीण
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 12:14 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 12:14 AM IST
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लारजी (कुल्लू)। ग्राम पंचायत कनौन के संपागणी गांव में पिछले पांच माह से पेयजल संकट बना हुआ है। नलों में पानी नहीं आने से ग्रामीणों को बरसात में भी पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। पेयजल स्रोत सूखने के कारण समस्या और गंभीर हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि जलशक्ति विभाग जिस प्राकृतिक जलस्रोत से गांव को पेयजल उपलब्ध करवा रहा था, वह सूख चुका है। इसके बाद से गांव में पेयजल आपूर्ति प्रभावित है।
ग्रामीणों हरी सिंह, कर्ण, दीप, गणेश, जोग राज, ओम प्रकाश और रामलाल ने बताया कि पानी की नियमित आपूर्ति नहीं होने से उनकी दिनचर्या प्रभावित हो रही है। पेयजल के अलावा कपड़े धोने और मवेशियों के लिए पानी जुटाना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि गांव में पेयजल समस्या पहले से थी, लेकिन पिछले पांच माह से हालात ज्यादा खराब हो गए हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि समस्या को लेकर विभागीय अधिकारियों से कई बार गुहार लगाने के बावजूद उन्हें केवल आश्वासन ही मिल रहे हैं।
जलशक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता गौरव ने बताया कि संपागणी गांव में पेयजल आपूर्ति बहाल करने के लिए बोरिंग का कार्य किया जाना है। इसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द कार्य शुरू किया जाएगा।
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ग्रामीणों हरी सिंह, कर्ण, दीप, गणेश, जोग राज, ओम प्रकाश और रामलाल ने बताया कि पानी की नियमित आपूर्ति नहीं होने से उनकी दिनचर्या प्रभावित हो रही है। पेयजल के अलावा कपड़े धोने और मवेशियों के लिए पानी जुटाना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि गांव में पेयजल समस्या पहले से थी, लेकिन पिछले पांच माह से हालात ज्यादा खराब हो गए हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि समस्या को लेकर विभागीय अधिकारियों से कई बार गुहार लगाने के बावजूद उन्हें केवल आश्वासन ही मिल रहे हैं।
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जलशक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता गौरव ने बताया कि संपागणी गांव में पेयजल आपूर्ति बहाल करने के लिए बोरिंग का कार्य किया जाना है। इसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द कार्य शुरू किया जाएगा।
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