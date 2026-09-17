Kullu News: बड़ों को जूब देकर लिया आशीर्वाद

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भुंतर (कुल्लू)। घाटी के भुंतर क्षेत्र में वीरवार को सायर संक्रांति हर्षोल्लास से मनाई गई। लोगों ने कुल देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना विभिन्न जड़ी बूटियों, अखरोट और पकवानों के भोग से की। उसके उपरांत देव परंपरा को निभाते हुए बड़े बजुर्गों को जूब (ध्रुव) देकर आशीर्वाद प्राप्त किया। संक्रांति के त्योहार में भल्ले, बबरू, चिलडू आदि पारंपरिक व्यंजनों से घाटी की रसोइयां महक उठीं। पर्व को लेकर ऐसी मान्यता है कि यह पर्व बरसात के मौसम के चले जाने और शरद ऋतु के आगमन को लेकर मनाया जाता है। इस दौरान धान, मक्की, पेठू, खीरा, गलगल, कूरी, कोठा, द्रीढ़ा आदि की पूजा-अर्चना की जाती है।