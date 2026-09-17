फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   Pediatricians to provide services in Manali and Banjar; residents to get relief.

Kullu News: मनाली और बंजार में सेवाएं देंगे शिशु रोग विशेषज्ञ, मिलेगी राहत

Fri, 18 Sep 2026 05:00 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 05:00 AM IST
विज्ञापन
Pediatricians to provide services in Manali and Banjar; residents to get relief.
कुल्लू। जिले के नागरिक अस्पताल मनाली और बंजार में अब शिशु रोग विशेषज्ञ सेवाएं देंगे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में जिले के इन दोनों अस्पतालों को शिशु रोग विशेषज्ञ मिले हैं।
विज्ञापन

इन विशेषज्ञों के ज्वाइन करने से जिले में तीन विशेषज्ञ हो जाएंगे। इससे क्षेत्रीय अस्पताल में तैनात एकमात्र विशेषज्ञ का बोझ कम होगा। वहीं, परिजनों को भी बच्चों का उपचार करवाने के लिए 35 से 40 किलोमीटर की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। संवाद न्यूज एजेंसी की अमर उजाला में प्रकाशित खबर ‘नौनिहालों की सेहत से खेल रहा स्वास्थ्य विभाग’ शीर्षक से मामले को प्रमुखता से उठाया गया था।
विज्ञापन

कुल्लू के पांचों स्वास्थ्य खंडों जरी, नग्गर, बंजार, आनी और निरमंड में वर्तमान में महज एक ही शिशु रोग विशेषज्ञ क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में तैनात है।
इसके कारण स्वास्थ्य खंड नग्गर और बंजार के बीमार बच्चों को उपचार के लिए कुल्लू अस्पताल रेफर किया जाता है।
वहीं, समस्या यह है कि एक चिकित्सक ओपीडी और वार्ड में भर्ती मरीजों का उपचार करे या आपातकालीन सेवाओं में ड्यूटी दे। अब दो चिकित्सक मिलने से उपचार सेवाएं बेहतर होने की उम्मीद है।
विज्ञापन
विज्ञापन

क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू को और गायनी विशेषज्ञ चिकित्सक मिली हैं। चिकित्सक के ज्वाइन करने से भी अस्पताल में तीन गायनी विशेषज्ञ हो जाएंगे। इससे प्रसूता और गायनी संबंधी बीमारियों से ग्रसित महिलाओं को उपचार करवाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। तीन चिकित्सक होने से उपचार समय पर होगा।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रणजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि अधिसूचना के मुताबिक कुल्लू को दो शिशु रोग और एक गायनी विशेषज्ञ मिला है।
अभी इनकी ज्वाइनिंग का इंतजार है। बंजार और मनाली में शिशु रोग और क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में गायनी विशेषज्ञ सेवाएं देंगे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed