Kullu News: झीड़ी में युवक से पकड़ा 10 ग्राम चिट्टा

विज्ञापन

कुल्लू। एसटीएफ और नारकोटिक्स की टीम ने झीड़ी में नाका लगाकर एक युवक से 10 ग्राम चिट्टा बरामद किया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस के अनुसार वीरवार को उदयपुर से रिकांगपिओ जा रही एचआरटीसी की सरकारी बस काे चेकिंग के लिए रोका गया। इस दौरान सीट नंबर 29 पर बैठे एक युवक की तलाशी ली तो उससे 10 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। इसकी पहचान अनुराग निवासी रामपुर के रूप में हुई है। एसटीएफ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव चौधरी ने कहा कि युवक से पूछताछ की जा रही है। उसे कोर्ट में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि नशे की तस्करी में संलिप्त लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।