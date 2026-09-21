Kullu News: प्रश्नोत्तरी स्पर्धा में कुल्लू कॉलेज के सुजान प्रथम
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 10:55 PM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 10:55 PM IST
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कुल्लू। भाषा एवं संस्कृति विभाग की ओर से जिला किन्नौर के रिकांगपिओ में आयोजित राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह में कुल्लू कॉलेज के छात्र सुजान शर्मा ने प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया।
उनकी इस उपलब्धि से कुल्लू महाविद्यालय का नाम प्रदेशभर में रोशन हुआ है। किन्नौर के उपायुक्त डॉ. अमित कुमार शर्मा ने सुजान शर्मा को पुरस्कार प्रदान किया। समारोह में प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस दौरान भाषण, निबंध लेखन और प्रश्नोत्तरी सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।
कुल्लू कॉलेज की ओर से भाषण प्रतियोगिता में हेमा ठाकुर, निबंध लेखन में मोनिका और प्रश्नोत्तरी में सुजान शर्मा ने भाग लिया। सुजान की उपलब्धि पर सोमवार को कॉलेज के प्राचार्य डॉ. राकेश राणा ने उन्हें बधाई दी। सुजान ने अपनी सफलता का श्रेय विभागाध्यक्ष रूपा ठाकुर, प्रो. गोपी, प्रो. अमन, प्रो. संगीता और डॉ. हेमराज भारद्वाज के मार्गदर्शन एवं सहयोग को दिया। संवाद
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उनकी इस उपलब्धि से कुल्लू महाविद्यालय का नाम प्रदेशभर में रोशन हुआ है। किन्नौर के उपायुक्त डॉ. अमित कुमार शर्मा ने सुजान शर्मा को पुरस्कार प्रदान किया। समारोह में प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस दौरान भाषण, निबंध लेखन और प्रश्नोत्तरी सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।
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कुल्लू कॉलेज की ओर से भाषण प्रतियोगिता में हेमा ठाकुर, निबंध लेखन में मोनिका और प्रश्नोत्तरी में सुजान शर्मा ने भाग लिया। सुजान की उपलब्धि पर सोमवार को कॉलेज के प्राचार्य डॉ. राकेश राणा ने उन्हें बधाई दी। सुजान ने अपनी सफलता का श्रेय विभागाध्यक्ष रूपा ठाकुर, प्रो. गोपी, प्रो. अमन, प्रो. संगीता और डॉ. हेमराज भारद्वाज के मार्गदर्शन एवं सहयोग को दिया। संवाद
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