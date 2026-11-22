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विशेषज्ञ डॉ. संजू पॉल विद्यार्थियों को चित्रकला की विभिन्न तकनीकों, रंगों के सही संयोजन और उनके रचनात्मक इस्तेमाल का प्रशिक्षण दे रहे हैं। विद्यार्थियों को अपनी कल्पनाशक्ति के आधार पर चित्र बनाने और नए प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. शेफाली ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान देना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों की छिपी प्रतिभा को पहचान कर उसे उचित मंच प्रदान करना भी है।इस तरह की कार्यशालाएं विद्यार्थियों में रचनात्मकता और आत्मविश्वास विकसित करने में सहायक होती हैं। वहीं, कार्यशाला संयोजक डॉ. कंचन ठाकुर ने कहा कि विद्यार्थियों को कला की व्यावहारिक जानकारी देने के साथ अपनी कल्पनाओं को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा रहा है। इससे उनमें नई चीजें सीखने और अपनी प्रतिभा को निखारने की रुचि बढ़ेगी। संवाद