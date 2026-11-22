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एपीएमसी अध्यक्ष कुल्लू एवं लाहौल स्पीति राम सिंह मियां इन दोनों कार्यक्रमों के मुख्य अतिथि होंगे। राम सिंह मियां विद्यालयों के प्रतिभाशाली छात्रों को सम्मानित करेंगे। यह सम्मान समारोह छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करेगा। इन आयोजनों से छात्रों का उत्साहवर्धन होगा और उन्हें भविष्य के लिए प्रेरणा मिलेगी। संवाद

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बंजार (कुल्लू)। बंजार क्षेत्र की दो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पलाहच में समारोह सोमवार को आयोजित किया जाएगा जबकि कलवारी स्कूल में मंगलवार को समारोह होगा। इसमें मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा।