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दरअसल, यांगला गांव तक पहले से सड़क सुविधा थी, लेकिन किसानों के खेत सड़क से करीब दो किलोमीटर दूर होने के कारण इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा था। ब्रेनड क्षेत्र में किसानों की काफी जमीन है और यहां बड़े पैमाने पर सब्जियों का उत्पादन होता है। ऐसे में फसल को खेतों से सड़क तक पहुंचाने के लिए घोड़े-खच्चरों का सहारा लेना पड़ता था। इससे किसानों को ढुलाई पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ता था। लंबे समय से ग्रामीण खेतों तक सड़क पहुंचाने की मांग उठा रहे थे। ग्रामीणों ने सरकार, लोक निर्माण विभाग और स्थानीय विधायक अनुराधा राणा के समक्ष इस समस्या को रखा था। अब विभाग ने किसानों की मांग पर सड़क निर्माण का काम पूरा कर दिया है।सड़क निर्माण और डंगे लगाने के कार्य पर करीब 55 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं। हालांकि, अभी सड़क किनारे डंगे लगाने का काम शेष है, लेकिन मार्ग तैयार हो चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि विधायक अनुराधा राणा ने सड़क निर्माण का आश्वासन दिया था, जिसे पूरा किया गया है। उन्होंने इसके लिए विधायक का आभार जताया है।विधायक अनुराधा राणा ने कहा कि लाहौल-स्पीति के हर गांव को सड़क सुविधा से जोड़ना उनकी प्राथमिकता है। यांगला में सड़क बनने से किसानों की मेहनत बर्बाद नहीं होगी और उनकी फसल सीधे मंडियों तक पहुंच सकेगी। इससे ढुलाई खर्च और समय की बचत होगी तथा किसानों को अपनी उपज का बेहतर दाम मिल सकेगा।.....किसानों की मांग पर 1.8 किलोमीटर सड़क का निर्माण पूरा कर लिया गया है। अब डंगे लगाने का काम शेष है। सड़क बनने से किसानों को अपनी फसल मंडियों तक पहुंचाने में सुविधा मिलेगी।-अश्वनी कुमार, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग चंद्रभागा मंडल000