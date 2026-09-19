Kullu News: सौरव ने साइंस मॉडल में हासिल किया दूसरा स्थान

यह प्रतियोगिता राजमाता राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय निरमंड में शुक्रवार को हुई। ढमाह स्कूल की संजना और आकृतिका ने विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त किया।विद्यालय के शिक्षकों और अभिभावकों ने छात्राओं काे बधाई दी। विद्यालय प्रबंधन ने कहा कि विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। संवाद