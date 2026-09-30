Kullu News: ग्यारह दिन बाद भी बहाल नहीं सियूंड सड़क, दूध और सेब फंसे

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सड़क बंद होने का सबसे अधिक असर दुग्ध उत्पादकों और बागवानों पर पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों से सैंज बाजार तक पहुंचने वाला दूध समय पर नहीं पहुंच पा रहा है। इससे दुग्ध उत्पादकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं, भाटकंडा सहित आसपास के क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में सेब और अन्य फल-सब्जियां फंसी हुई हैं। समय पर बाजार नहीं पहुंचने के कारण इनके खराब होने का खतरा बढ़ गया है।स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क बंद होने से मरीजों, विद्यार्थियों और आम लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि सड़क बहाली में हो रही देरी से उनका आर्थिक नुकसान लगातार बढ़ रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे आगामी दिनों में आंदोलन का रास्ता अपना सकते हैं।रैला के भाटकंडा में सात सौ सेब की पेटियां अभी भी फंसी हुई हैं। अब यह फसल सड़ने के कगार पर है। सड़क 11 दिन से बंद है। जिला प्रशासन को इसमें शीघ्र हस्तक्षेप करना चाहिए। -सुखदयाल, रैला निवासीपालचरा गांव में परियोजना की टनल में लीकेज के बाद लगभग 50 मीटर तक सड़क क्षतिग्रस्त होने से बंद है। इसी खतरनाक रास्ते होते हुए स्कूली बच्चे रोजना सुबह-शाम सफर कर रहे हैं जो खतरे से खाली नहीं है। समय रहते प्रशासन उचित कदम उठाए। -जुगत राम, रैला निवासीरैला दो की सड़क बंद होने से पंचायत की सैकड़ों महिलाएं हजारों लीटर दूध बाजार तक नहीं पहुंचा पा रही हैं। इससे उन्हें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। प्रशासन को जल्द राहत दिलानी चाहिए। -निर्मला देवी, दुग्ध उत्पादकसड़क बंद होने से रैला-दो के दर्जनों टैक्सी चालक और होमस्टे चालकों को भारी नुकसान प्रतिदिन हो रहा है। इसलिए सड़क को शीघ्र बहाल किया जाए। -तारा देवी, पर्यटन कारोबारीतारा देवी, पर्यटन कारोबारी