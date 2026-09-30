Kullu News: एसडीएम ने जांचीं भुट्टी स्कूल की गतिविधियां

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निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने पीएम श्री योजना के तहत संचालित शैक्षणिक एवं सह-शैक्षणिक गतिविधियों के साथ-साथ विद्यालय में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं का भी अवलोकन किया। उन्होंने स्कूल में विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।इस अवसर पर डाइट कुल्लू के प्रधानाचार्य सतीश कुमार जस्पा, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ढालपुर की प्रधानाचार्या नीलम कपूर सूद और पीएम श्री योजना डाइट कुल्लू के नोडल अधिकारी कुलदीप शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। स्कूल प्रधानाचार्य राजेंद्र सिंह ठाकुर ने एसडीएम जयवंती ठाकुर सहित सभी अधिकारियों का विद्यालय में पहुंचने और गतिविधियों का जायजा लेने के लिए आभार व्यक्त किया।