Kullu News: रॉयल तिंदी कंगारू ने एमवीसीसी तिंदी को हराया
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 03:07 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 03:07 AM IST
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केलांग (लाहौल-स्पीति)। शहीद तंजिन छुलटिम मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में एमवीसीसी तिंदी और रॉयल तिंदी कंगारू के बीच बुधवार को मुकाबला खेला गया। इसमें रॉयल तिंदी कंगारू ने एमवीसीसी तिंदी को चार विकेट से हराकर मुकाबला अपने नाम किया। एमवीसीसी तिंदी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में सात विकेट के नुकसान पर 125 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल तिंदी कंगारू की टीम ने 18.3 ओवरों में चार विकेट खोकर 126 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। रॉयल तिंदी कंगारू के कप्तान प्रवीण को शानदार गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रवीण ने चार ओवरों में चार महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए। संवाद
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