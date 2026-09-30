Kullu News: केमिस्ट्री और कॉमर्स प्रवक्ता के पद खाली
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:11 PM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:11 PM IST
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हरिपुर (कुल्लू)। पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल हरिपुर में केमिस्ट्री और कॉमर्स प्रवक्ता के पद खाली होने से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। मौजूदा समय में स्कूल में मेडिकल संकाय में 12 और कॉमर्स संकाय में 16 विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। दोनों संकायों में विद्यार्थियों की संख्या होने के बावजूद संबंधित विषयों के प्रवक्ता ही नहीं हैं। इससे विद्यार्थियों की नियमित पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। अभिभावक जीत राम, लक्ष्मण, बुधराम, संजय, घनश्याम और लोकेंद्र ने बताया कि स्कूल में पर्याप्त स्टाफ न होने के कारण बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि केमिस्ट्री और कॉमर्स के प्रवक्ता न होने से विद्यार्थियों को इन विषयों की पढ़ाई में दिक्कत आ रही है। स्कूल में लंबे समय से मेडिकल संकाय के प्रवक्ता का पद खाली है। उन्होंने प्रदेश सरकार से पाठशाला में खाली पदों को जल्द भरने की मांग की है।
प्रधानाचार्य पुष्पा देवी ने बताया कि हरिपुर स्कूल में केमिस्ट्री और कॉमर्स के प्रवक्ताओं के रिक्त पदों को भरने के लिए उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया है। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए अन्य प्रवक्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है।
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प्रधानाचार्य पुष्पा देवी ने बताया कि हरिपुर स्कूल में केमिस्ट्री और कॉमर्स के प्रवक्ताओं के रिक्त पदों को भरने के लिए उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया है। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए अन्य प्रवक्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है।
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