Kullu News: भाषण में मोहित, निबंध में सौम्या ने मारी बाजी

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जिला भाषा अधिकारी प्रोमिला गुलेरिया ने बताया कि निबंध प्रतियोगिता में ‘वैश्विक भाषा के रूप में हिंदी की स्थिति एवं संभावनाएं’ और ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका हिंदी भाषा के संदर्भ में’ विषय रखे गए थे। इसमें राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भुंतर की सौम्या शर्मा ने प्रथम, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बजौरा की दामिनी ठाकुर ने द्वितीय और भारत-भारती कुल्लू की अनोखी ने तृतीय स्थान हासिल किया।भाषण प्रतियोगिता में शहीद बालकृष्ण राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुल्लू के मोहित ठाकुर प्रथम, पीएमश्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भुंतर की हिमानी पंत द्वितीय और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मौहल की हर्षिता ठाकुर तृतीय स्थान पर रहीं। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में पीज स्कूल की उशमिता ठाकुर ने प्रथम, कुल्लू विद्यालय की वर्षा ठाकुर ने द्वितीय और ब्रह्मर्षि शिक्षा निकेतन रघुनाथपुर कुल्लू की योगिता ठाकुर ने तृतीय स्थान हासिल किया। जिला भाषा अधिकारी ने बताया कि विजेता विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. दयानंद गौतम, रंगमंच से जुड़ीं मीनाक्षी ठाकुर और हिंदी प्रवक्ता दोतराम पहाड़िया ने निर्णायक की भूमिका निभाई। संवाद