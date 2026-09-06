Kullu News: कुल्लू-मनाली वामतट सड़क होगी चकाचक

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सड़क की खराब हालत के कारण ग्रामीणों के साथ पर्यटकों और वाहन चालकों को भी लंबे समय से परेशानी झेलनी पड़ रही थी। अब मरम्मत कार्य शुरू होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। वामतट सड़क मनाली और आसपास के गांवों के लिए महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। नेशनल हाईवे बंद होने की स्थिति में यही सड़क लाइफलाइन का काम करती है।आपदा के दौरान भी इसी मार्ग से लोगों ने आवागमन किया था। सड़क पर जगह-जगह गड्ढे और कई हिस्सों में सतह उखड़ गई थी। सड़क की मरम्मत और सुधार के लिए करीब आठ करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया गया है। इसी राशि से सड़क के विभिन्न हिस्सों को दुरुस्त किया जाएगा। जगतसुख से मनाली तक टारिंग शुरू होने से अब वामतट सड़क के जल्द बेहतर होने की उम्मीद जगी है।.....दशहरा तक पूरा होगा कामसड़क के कार्य को दशहरा तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। यदि मौसम ने साथ दिया तो निर्धारित समय में सड़क की टारिंग पूरी करने का प्रयास किया जाएगा। सड़क के दुरुस्त होने से स्थानीय लोगों को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी, वहीं मनाली आने वाले पर्यटकों को भी सुगम सफर की सुविधा मिल सकेगी।....सड़क की बेहतर गुणवत्ता एवं सुगम यातायात को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभाग द्वारा कार्य को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। क्षेत्रवासियों एवं पर्यटकों को बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध करवाना हमारी प्राथमिकता है। मनाली विधानसभा क्षेत्र के विकास और जनसुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए हम निरंतर प्रतिबद्ध हैं।-भुवनेश्वर गौड़, विधायक मनाली विधानसभा000