Kullu News: कबड्डी में कोटला ने बंजार को दी मात
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:37 PM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:37 PM IST
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सैंज/लारजी (कुल्लू)। पीएमश्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सैंज में सोमवार को अंडर-19 छात्रा वर्ग की जोनल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हुई। प्रतियोगिता में 22 स्कूलों की 300 से अधिक छात्राएं हिस्सा ले रही हैं। इसका शुभारंभ एपीएमसी कुल्लू के चेयरमैन राम सिंह मियां ने किया।
पहले दिन खिलाड़ियों के बीच विभिन्न खेलों में रोमांचक मुकाबले हुए। खो-खो में भलाण और सैंज के बीच हुए मुकाबले में सैंज की टीम विजेता रही। जीभी और चनौन के मुकाबले में जीभी स्कूल ने जीत दर्ज की, जबकि हिडब और शैंशर के बीच हुए मैच में हिडब की टीम विजयी रही।
कबड्डी में कोटला और बंजार के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें कोटला की टीम ने जीत हासिल की। वॉलीबाल में कलवारी और रैला के बीच हुए मुकाबले में कलवारी की टीम विजेता रही। प्रतियोगिता का समापन नौ सितंबर को होगा। संवाद
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पहले दिन खिलाड़ियों के बीच विभिन्न खेलों में रोमांचक मुकाबले हुए। खो-खो में भलाण और सैंज के बीच हुए मुकाबले में सैंज की टीम विजेता रही। जीभी और चनौन के मुकाबले में जीभी स्कूल ने जीत दर्ज की, जबकि हिडब और शैंशर के बीच हुए मैच में हिडब की टीम विजयी रही।
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कबड्डी में कोटला और बंजार के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें कोटला की टीम ने जीत हासिल की। वॉलीबाल में कलवारी और रैला के बीच हुए मुकाबले में कलवारी की टीम विजेता रही। प्रतियोगिता का समापन नौ सितंबर को होगा। संवाद
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