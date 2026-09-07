Kullu News: कबड्डी में कोटला ने बंजार को दी मात

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पहले दिन खिलाड़ियों के बीच विभिन्न खेलों में रोमांचक मुकाबले हुए। खो-खो में भलाण और सैंज के बीच हुए मुकाबले में सैंज की टीम विजेता रही। जीभी और चनौन के मुकाबले में जीभी स्कूल ने जीत दर्ज की, जबकि हिडब और शैंशर के बीच हुए मैच में हिडब की टीम विजयी रही।कबड्डी में कोटला और बंजार के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें कोटला की टीम ने जीत हासिल की। वॉलीबाल में कलवारी और रैला के बीच हुए मुकाबले में कलवारी की टीम विजेता रही। प्रतियोगिता का समापन नौ सितंबर को होगा। संवाद