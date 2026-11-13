Kullu News: सिटी में आज

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....आस्था : देवता लक्ष्मी नारायण धाऊगी दुर्गम गांव लपाह में माता उषा के साथ मिलकर देव कारज की परंपरा का निर्वहन अपराह्न 2:30 बजे पूर्ण करेंगे।.....स्वास्थ्य : स्वास्थ्य खंड नग्गर के तहत आने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेखली में मधुमेह दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम पूर्वाह्न 11 बजे होगा। इसमें लोगों को जागरूक किया जाएगा।...शिक्षा : शहीद बालकृष्ण राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुल्लू में स्वयंसेवियों के लिए शैक्षणिक सत्र का आयोजन अपराह्न 1:30 बजे होगा।.......काम की बातलाहौल घाटी में संसारी-किलाड़-थिरोट-तांदी सड़क सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए अपराह्न 2 बजे से बहाल रहेगी। इससे पहले सड़क चौड़ीकरण कार्य के चलते सड़क बंद थी।.....स्वास्थ्य : क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 9:30 बजे से डॉ. शानू महाजन, अपराह्न 3:30 बजे से डॉ. रोहित वर्मा और रात 9:30 बजे से डॉ. शैलजा सेवाएं देंगी।....ओपीडी समय सुबह 09:30 से शाम 04:00 बजे तकपुरूष सामान्य (कमरा नंबर 116) डॉ. राजेंद्र कोहली, डॉ. सुरेंद्र कुमारमहिला सामान्य (कमरा नंबर 309) डॉ. अदिति, डॉ. अमिता कुमारी, डॉ. किरण ठाकुरमेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. कल्याण सिंह, डॉ. नेहा, डॉ. नितेश कुमारऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. अशोक, डॉ. संतुष्ट शर्मासर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. प्रीत ठाकुर, डॉ. कमल दत्ता, डॉ. सम्राट चटर्जीईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. ऋतु राणा, डॉ. सुमित वालियागायनी (कमरा नंबर 145) डॉ. आलोक शर्मा, डॉ. विवेकबाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिन मंटूकहेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-35779124×7 खुला रहता है।