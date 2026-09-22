Kullu News: सिटी में आज

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आयोजन : लाहौल में यंग ड्रुकपा एसोसिएशन की ओर से आयोजित धार्मिक पदयात्रा अपराह्न 3 बजे जाहलमा पहुंचेगी।

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स्वास्थ्य : आयुष विभाग 11वां आयुर्वेद दिवस मनाएगा। ऐसे में जिला आयुष अस्पताल में सुबह 10 बजे से विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा।

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काम की बात

परिवहन: अंतरराज्यीय बस अड्डा कुल्लू से पीज के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस सेवा एक साल बाद सुचारु होगी। .

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स्वास्थ्य: क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350

क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 9:30 बजे से डॉ. रीतू परण, अपराह्न 3:30 बजे से डॉ. सुरेंद्र और रात 9:30 बजे से डॉ. अक्षिता नेगी सेवाएं देंगी।

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ओपीडी समय सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक

पुरूष सामान्य (कमरा नंबर 116) डॉ. राजेंद्र कोहली, डाॅ. सुरेश

महिला सामान्य (कमरा नंबर 309) डॉ. अदिति, डॉ. तेंजिन, डॉ. शानू महाजन

मेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. कल्याण सिंह, डॉ. नेहा, डॉ. नितेश कुमार

ऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. संतुष्ट, डॉ. अशोक

सर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. सम्राट चटर्जी, डॉ. कमल दत्ता, डॉ. प्रीत ठाकुर

ईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. ऋतु राणा, डॉ. सुमित वालिया

त्वचा रोग (कमरा नंबर 119) डॉ. रतन सागर

गायनी (कमरा नंबर 145) डॉ. आलोक शर्मा, डॉ. विवेक

बाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिन मंटूक

हेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-357791

24×7 खुला रहता है।

खेल : 54वीं अंडर-19 छात्रा वर्ग की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में खो-खो, कबड्डी के फाइनल मैच सुबह 9 बजे से त्रिलोकनाथ में खेले जाएंगे।