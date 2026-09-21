Kullu News: सिटी में आज

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.............समापन : हिमालय को प्लास्टिक और प्रदूषण से मुक्त रखने के उद्देश्य निकाली जा रही पदयात्रा का तीसरे दिन त्रिलोकनाथ में अपराह्न 3 बजे समापन होगा।...आस्था : सैंज घाटी के दुर्गम गांव में माता शतारूपा के सम्मान में मनाए जा रहे सायर मेले में देवनृत्य और कुल्लवी नाटी की परंपरा अपराह्न 2 बजे से निभाई जाएगी।...काम की बातसाक्षात्कार: जिला रोजगार कार्यालय कुल्लू में पुरुष अभ्यर्थियोंं के लिए नालागढ़ की कंपनी फ्लोर स्टाफ पद के लिए साक्षात्कार सुबह 10 बजे से लेगी।....स्वास्थ्य : क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 9:30 बजे से डॉ. रीमा घई, अपराह्न 3:30 बजे से डॉ. किरण ठाकुर और रात 9:30 बजे से डॉ. अमिता कुमारी सेवाएं देंगी।.....ओपीडी समय सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तकपुरूष सामान्य (कमरा नंबर 116) डॉ. राजेंद्र कोहली, डाॅ. सुरेंद्र, डॉ. रीतू परणमहिला सामान्य (कमरा नंबर 309) डॉ. अदिति, डॉ. तेंजिन, डॉ. शानू महाजनमेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. कल्याण सिंह, डॉ. नेहा, डॉ. नितेश कुमारऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. संतुष्ट, डॉ. अशोकसर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. सम्राट चटर्जी, डॉ. कमल दत्ता, डॉ. प्रीत ठाकुरईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. ऋतु राणा, डॉ. सुमित वालियात्वचा रोग (कमरा नंबर 119) डॉ. रतन सागरगायनी (कमरा नंबर 145) डॉ. आलोक शर्मा, डॉ. विवेकबाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिन मंटूकहेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-35779124×7 खुला रहता है।