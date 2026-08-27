Kullu News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 07:25 PM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 07:25 PM IST
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आयोजन-देवता गुग्गा जाहर पीर एक साल बाद अपने देवालय से निकलकर परंपरानुसार कुल्लू शहर की परिक्रमा अपराह्न 12:30 बजे से करेंगे।
....खेल-ढालपुर खेल मैदान में टी-10 टेनिस बाल क्रिकेट प्रतियाेगिता के मुकाबले अपराह्न 2:30 बजे से खेले जाएंगे।
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परंपरा -आनी के देवता खुडीजल और देवता खोडू अपने देवालय से निकलकर देहुरी में परिक्रमा सुबह 9 बजे करेंगे। -रोशन ठाकुर
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काम की बात
स्वास्थ्य : जिले में सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में राखी उत्सव के चलते अवकाश रहेगा।
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परिवहन : हाईवे 305 पर औट से जलोड़ी दर्रा तक 18 टन से अधिक भार क्षमता वाले वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। सुरक्षा मानकों को पूरा करने वाले आपातकालीन सेवा वाहनों को आवाजाही की अनुमति रहेगी।
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स्वास्थ्य : क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350
क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्रामा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 09:30 बजे से डॉ. नेहा वर्मा, अपराह्न 03:30 बजे से डॉ. अनु राणा और रात 09:30 बजे से डॉ. कमल दत्ता सेवाएं देंगी।
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....खेल-ढालपुर खेल मैदान में टी-10 टेनिस बाल क्रिकेट प्रतियाेगिता के मुकाबले अपराह्न 2:30 बजे से खेले जाएंगे।
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परंपरा -आनी के देवता खुडीजल और देवता खोडू अपने देवालय से निकलकर देहुरी में परिक्रमा सुबह 9 बजे करेंगे। -रोशन ठाकुर
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काम की बात
स्वास्थ्य : जिले में सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में राखी उत्सव के चलते अवकाश रहेगा।
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परिवहन : हाईवे 305 पर औट से जलोड़ी दर्रा तक 18 टन से अधिक भार क्षमता वाले वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। सुरक्षा मानकों को पूरा करने वाले आपातकालीन सेवा वाहनों को आवाजाही की अनुमति रहेगी।
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स्वास्थ्य : क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350
क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्रामा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 09:30 बजे से डॉ. नेहा वर्मा, अपराह्न 03:30 बजे से डॉ. अनु राणा और रात 09:30 बजे से डॉ. कमल दत्ता सेवाएं देंगी।
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