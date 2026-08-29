Kullu News: खो-खो में न्यूली, वॉलीबाल में बीके चोंग की जीत

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संवाद न्यूज एजेंसीभुंतर (कुल्लू)। पीएमश्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भुंतर में अंडर-14 बाल वर्ग की ब्लॉक स्तरीय तीन दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ शनिवार को हुआ। इसमें ब्लॉक के 24 विद्यालयों के 303 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता में खो-खो, कबड्डी, वॉलीबाल, बैडमिंटन और योग की स्पर्धाएं आयोजित होंगी। शुभारंभ अवसर पर सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य जेके ठाकुर ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की।खिलाड़ियों ने मार्चपास्ट प्रस्तुत किया, जिसकी मुख्यातिथि ने सलामी ली। वॉलीबाल का मुकाबला जीएसएसएस बजौरा और जीएसएसएस मोहल के बीच हुआ। इसमें बजौरा की टीम ने जीत दर्ज कर दूसरे चरण में प्रवेश किया। खो-खो में जीएसएसएस खलोगी और एसबी जरी के बीच मुकाबला हुआ। इसमें जरी स्कूल की टीम ने खलोगी को हराकर दूसरे चरण में प्रवेश किया। जीएसएसएसडीके चोंग और जीएसएसएस जरी, जीएसएसएस छमाहन और जीवीएस हुरला, जीएसएसएस भुंतर और जीएसएसएस न्यूली तथा जीएसएसएस बरशैणी और जीएसएसएस मणिकर्ण के बीच भी मुकाबले हुए। कबड्डी में जीएसएसएस बजौरा और जीएसएसएस शाट, जीएसएसएस खलोगी और जीएसएसएस जाल्लूग्रां, जीएसएसएस जरी और जीएसएसएस मणिकर्ण तथा जीएसएसएस भुंतर और थरास के बीच मुकाबले खेले गए। खो-खो के दूसरे चरण में छमाहन और न्यूली के बीच मुकाबला हुआ।इसमें न्यूली की टीम विजेता रही। वॉलीबाल में बीके चोंग और जरी के बीच मुकाबला खेला गया। इसमें बीके चोंग की टीम ने जरी की टीम को 2-1 से हराया। इस मौके पर स्कूल प्रबंधन समिति के प्रधान भवानी भंडारी, उपप्रधान पूनम शर्मा और समिति के सदस्य मौजूद रहे। संवाद