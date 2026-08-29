Kullu News: रायसन में भी अंडर-14 खेलकूद प्रतियोगिता शुरू

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प्रतियोगिता में 29 विद्यालयों के 324 खिलाड़ी हिस्सा लेने पहुंचे हैं। समारोह में ग्राम पंचायत रायसन के प्रधान सतपाल नेगी ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। विद्यालय की मांग को पूरा करते हुए मुख्यातिथि सतपाल नेगी ने कबड्डी के खेल मैदान के निर्माण के लिए पंचायत की ओर से 1.50 लाख रुपये देने की घोषणा की। कबड्डी मैदान बनने से क्षेत्र के खिलाड़ियों को अभ्यास और अपनी खेल प्रतिभा को निखारने का अवसर मिलेगा। संवाद

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पतलीकूहल (कुल्लू)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रायसन में शनिवार को अंडर-14 बाल वर्ग की खंड-2 की खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया।