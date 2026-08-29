Kullu News: प्रशासन ने मांगे नेपाल गए कुल्लू के लोगों के नाम

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जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि यदि उनका कोई परिजन, रिश्तेदार या परिचित नेपाल यात्रा पर गया था और उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है तो इसकी सूचना तत्काल प्रशासन को दें। कार्यवाहक उपायुक्त कुल्लू सुरजीत सिंह राठौर ने कहा कि लापता व्यक्ति से संबंधित सत्यापित जानकारी मिलने से राहत एवं बचाव कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने में मदद मिलेगी।उन्होंने कहा कि सूचना देते समय लापता व्यक्ति का पूरा नाम, जन्म तिथि, पासपोर्ट या पहचान पत्र का विवरण, मोबाइल नंबर, ई-मेल और स्थायी पते की जानकारी उपलब्ध करवाएं। सूचना जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र के मोबाइल नंबर 94594-85157 अथवा टोल फ्री नंबर 1070 और 1077 पर दी जा सकती है। राठौर ने लोगों से सोशल मीडिया पर अपूर्ण या भ्रामक सूचनाएं प्रसारित न करने की अपील की है। संवाद