Kullu News: सिटी में आज

विज्ञापन

...ग्रामसभाएं : लाहौल की 32 पंचायतों में पूर्वाह्न 11 बजे से शुरू होंगी ग्राम सभाएं। विकास पर होगा मंथन।....उत्सव : मथाण में बिजली महादेव की मौजूदगी में पूर्वाह्न 11:30 बजे काहिका उत्सव का आगाज होगा।...तैयारी : राष्ट्रपति के कुल्लू-लाहौल दौरे को लेकर जिला प्रशासन की टीम पूर्वाह्न 11 बजे मनाली में बैठक करेगी। प्रस्तावित दौरा स्थलों पर जाकर सुरक्षा प्रबंधों का निरीक्षण भी किया जाएगा।....काम की बात:वाहनों की आवाजाही बंद रहेगीरैला-सिउंड सड़क पर सुबह 9:30 से शाम 5 बजे तक वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। मार्ग के चौड़ीकरण कार्य के चलते प्रशासन की ओर से यह आदेश जारी किए गए हैं।...क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 9:30 बजे से डॉ. अनु राणा, अपराह्न 3:30 बजे से डॉ. किरण ठाकुर और रात 9:30 बजे से डॉ. रितु परन सेवाएं देंगे।बॉक्सओपीडी समय सुबह 09:30 से शाम 04:00 बजे तकपुरूष सामान्य (कमरा नंबर 116) डॉ. राजेंद्र कोहली, डाॅ. सुरेश ठाकुर, सुरेंद्रमहिला सामान्य (कमरा नंबर 309) डॉ. अदिति, डॉ. तेंजिन, डॉ. किरण ठाकुरमेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. कल्याण सिंह, डॉ. नेहा, डॉ. नितेश कुमारऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. संतुष्ट, डॉ. अशोकसर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. सम्राट चटर्जी, डॉ. प्रीत ठाकुरईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. सुमित वालियात्वचा रोग (कमरा नंबर 119) डॉ. रतन सागरगायनी (कमरा नंबर 145) डॉ. आलोक शर्मा, डॉ. विवेकबाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिन मंटूकहेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-35779124×7 खुला रहता है।