Kullu News: विद्यार्थियों ने चलाया स्वच्छता अभियान

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प्रात:कालीन सभा में विद्यार्थियों को स्वच्छता के महत्व की जानकारी दी गई। उन्हें ‘स्वच्छ विद्यालय, स्वस्थ विद्यालय’ का संदेश देते हुए विद्यालय और आसपास के वातावरण को साफ रखने का संकल्प दिलाया गया। विद्यालय के प्राचार्य युद्धवीर सिंह ने कहा कि स्वच्छता किसी अभियान तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की दैनिक जिम्मेदारी और अच्छी आदत है। संवाद

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केलांग (लाहौल-स्पीति)। पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय केलांग में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत वीरवार को विद्यार्थियों और स्टाफ ने स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान विद्यालय परिसर, कक्षाओं, पुस्तकालय और आसपास के क्षेत्रों की सफाई की गई। अभियान में करीब डेढ़ क्विंटल कूड़ा-कचरा एकत्र कर उचित निस्तारण के लिए भेजा गया।