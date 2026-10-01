Kullu News: पार्वती पावर स्टेशन में मनाया हिंदी पखवाड़ा
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 06:33 PM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 06:33 PM IST
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कुल्लू। पार्वती पावर स्टेशन बिहाली और पार्वती परियोजना चरण-दो नगवाईं में 14 सितंबर से चल रहे हिंदी पखवाड़े का वीरवार को समापन हुआ। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए हिंदी टंकण, नोटिंग, लेखन, शब्दावली ज्ञान और श्रुतलेख समेत विभिन्न प्रतियोगिताएं करवाई गईं। हिंदी कार्यशाला, प्रश्न मंच और पुस्तक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया।
बिहाली में महाप्रबंधक प्रभारी सुधीर कुमार नेगी ने प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाणपत्र प्रदान किए। उन्होंने कहा कि हिंदी को केवल विशेष अवसरों तक सीमित न रखकर दैनिक कार्यालयी कार्यों का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। इससे प्रशासनिक कामकाज को सरल और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। नगवाईं में महाप्रबंधक प्रभारी रणजीत सिंह ने हिंदी के प्रचार-प्रसार के साथ कार्यालयी कार्यों में इसके अधिकाधिक प्रयोग पर जोर दिया। संवाद
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बिहाली में महाप्रबंधक प्रभारी सुधीर कुमार नेगी ने प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाणपत्र प्रदान किए। उन्होंने कहा कि हिंदी को केवल विशेष अवसरों तक सीमित न रखकर दैनिक कार्यालयी कार्यों का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। इससे प्रशासनिक कामकाज को सरल और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। नगवाईं में महाप्रबंधक प्रभारी रणजीत सिंह ने हिंदी के प्रचार-प्रसार के साथ कार्यालयी कार्यों में इसके अधिकाधिक प्रयोग पर जोर दिया। संवाद
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