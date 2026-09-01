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बच्चों के मानसिक-शारीरिक विकास पर रहेगा फोकस : गजेंद्र

Tue, 01 Sep 2026 07:21 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 07:21 PM IST
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Focus will be on the mental and physical development of children: Gajendra
कुल्लू। जिलेभर में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से नौ सितंबर से राष्ट्रीय पोषण माह अभियान शुरू किया जाएगा। इसके तहत जिले की सभी आंगनबाड़ियों में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभियान का उद्देश्य बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करवाने वाली माताओं को कुपोषण से बचाने के साथ संतुलित और पौष्टिक आहार के प्रति जागरूक करना है।
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परियोजना अधिकारी गजेंद्र ठाकुर ने बताया कि अभियान के दौरान बच्चों में बौनापन, कम वजन और एनीमिया की समस्या को कम करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसके लिए 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के रोजमर्रा के आहार में पौष्टिक और स्थानीय खाद्य पदार्थों को शामिल करने के प्रति अभिभावकों को जागरूक किया जाएगा। इस वर्ष अभियान में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एक माह तक चलने वाले अभियान के दौरान आंगनबाड़ियों में विभिन्न गतिविधियों और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से सामूहिक कार्यक्रम भी करवाए जाएंगे, जिनमें महिलाओं के साथ उनके परिवार के सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा।
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