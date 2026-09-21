Kullu News: देव मिलन में उमड़े श्रद्धालु, गूंजे जयकारे

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आयोजन में देवता छमाणी नारायण, माता चामुंडा धारा, उग्र तारा नगर, तारा पटन्ति और जंगरू महाराज सहित अन्य देवी-देवताओं ने शिरकत की। पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ देवताओं का स्वागत किया गया। देव मिलन की पारंपरिक प्रक्रिया के दौरान श्रद्धालुओं ने देवताओं के दर्शन किए और पूजा-अर्चना की।स्थानीय निवासी प्यारे लाल, प्रवीन और सुरेश ने कहा कि हिमाचल की देव परंपराएं सदियों से चली आ रही हैं। ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति, परंपराओं और धार्मिक विरासत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि देव आस्था क्षेत्र की सामाजिक एकता और सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूत करती है। आयोजन के दौरान पूरा क्षेत्र भक्तिमय बना रहा। क्षेत्रवासियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और देवी-देवताओं से सभी के सुख-समृद्धि एवं मंगल की कामना की। संवाद