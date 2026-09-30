Kullu News: दलित-आदिवासी आत्म सम्मान बैठक में शामिल हुईं अनुराधा

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उदयपुर (लाहौल-स्पीति)। कांग्रेस के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग के संयुक्त तत्वावधान में दिल्ली में आयोजित दलित-आदिवासी आत्म सम्मान बैठक में लाहौल-स्पीति की विधायक अनुराधा राणा ने भाग लिया। कांग्रेस की ओर से यह बैठक दिल्ली के मावलंकर हॉल में आयोजित की गई। विधायक अनुराधा राणा ने बताया कि बैठक में अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय समन्वयक एवं सांसद के. राजू, संयोजक सांसद डॉ. मल्लू रवि, आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. विक्रांत भूरिया और अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम सहित देशभर से कांग्रेस के मंत्री, सांसद, विधायक और दोनों विभागों के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार, पूर्व मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी, सचिव अमित भरमौरी, किन्नौर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष निगम भंडारी, पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष राजेश सहित कई वरिष्ठ नेता भी बैठक में मौजूद रहे।