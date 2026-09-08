Kullu News: मालरोड पर निकाली नशा मुक्ति जागरूकता रैली

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रैली में बच्चों ने हाथों में नशा मुक्त हो हिमाचल हमारा, जिंदगी को हां, नशे को न जैसे आकर्षक स्लोगन लिखीं तख्तियां ले रखी थीं। बच्चों ने दुकानदारों, स्थानीय लोगों और देश-विदेश से आए पर्यटकों को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में बताया। मालरोड पर पर्यटकों ने भी बच्चों के इस प्रयास की सराहना की। स्कूल के अध्यापकों ने कहा कि आज के समय में बच्चों को नशे के प्रति जागरूक करना बहुत जरूरी है। संवाद

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मनाली। युवाओं को नशे के जाल से बचाने के लिए डे स्टार स्कूल मनाली ने एक सराहनीय पहल मंगलवार को मालरोड पर शुरू की। स्कूल के विद्यार्थियों ने मनाली के मालरोड पर नशा मुक्ति के खिलाफ जागरूकता रैली निकाली।