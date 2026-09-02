Kullu News: सैंज कॉलेज में बदहाल व्यवस्था पर भड़की एबीवीपी
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 11:07 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 11:07 AM IST
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सैंज/लारजी (कुल्लू)। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सैंज इकाई ने महाविद्यालय की बिगड़ती शैक्षणिक व्यवस्था और मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर प्रशासन के समक्ष मांगें उठाईं। बुधवार को परिषद ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर विद्यार्थियों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की मांग की। परिषद ने मांग की कि महाविद्यालय की आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाए और अस्थायी परिसर की मरम्मत के लिए शीघ्र बजट उपलब्ध करवाया जाए। इसके अलावा महाविद्यालय में रिक्त प्राध्यापकों के पदों को जल्द भरने, महाविद्यालय में कमरों की कमी को देखते हुए अस्थायी कक्षाओं के निर्माण के लिए उचित राशि स्वीकृत करने की भी मांग उठाई। परिषद ने कहा कि विद्यार्थियों की शैक्षणिक और अन्य मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय में जरूरी सुविधाओं का जल्द सुधार किया जाना चाहिए। इकाई अध्यक्ष उर्मिला ने कहा कि विद्यार्थी परिषद छात्र हित को सर्वोपरि रखते हुए प्रशासन से इन मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई की उम्मीद करती है। उन्होंने कहा कि यदि निर्धारित समय में समस्याओं के समाधान के लिए उचित कदम नहीं उठाए गए तो एबीवीपी कार्यकर्ता विद्यार्थियों के हित में शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।
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