Kullu News: चालक निलंबन मामले में निगम कार्यालय पहुंचे समाज सेवी बंटी सराजी

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बोले, मांग पर अमल नहीं हुआ तो बस अड्डा में होगा प्रदर्शनसंवाद न्यूज एजेंसीकुल्लू। ब्यासर सड़क पर हुए बस हादसे के मामले में निलंबित किए गए चालक की बहाली की मांग को लेकर समाजसेवी बंटी सराजी निगम के वाशिंग स्थित कार्यालय पहुंचे। उन्होंने निगम के उपमंडलीय प्रबंधक डीके नारंग से मुलाकात की और चालक का निलंबन रद्द करने की मांग की।उन्होंने एक हफ्ते के भीतर चालक का निलंबन रद्द करने की मांग रखी है। उन्होंने कहा कि अगर इस मांग पर गौर नहीं किया गया तो चालकों के साथ मिलकर कुल्लू बस अड्डा में प्रदर्शन किया जाएगा। जिसके चलते उपमंडलीय प्रबंधक ने उनकी इस सिफारिश को उच्चाधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है।बलदेव ठाकुर उर्फ बंटी सराजी का कहना है कि निगम के चालक ने 80 से अधिक लोगों की जान बचाई है। अगर चालक सूझबूझ का परिचय न देते तो कई लोगों की जान भी जा सकती थी। ऐसे में चालक का हौंसला बढ़ाया जाना चाहिए था लेकिन निगम ने उसे निलंबित कर दिया, निगम की यह कार्रवाई उचित प्रतीत नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे में हमारा प्रतिनिधि मंडल अधिकारियों से मिला।उधर, उपमंडलीय प्रबंधक डीके नारंग का कहना है कि चालक के पक्ष में लोग उनसे मिले हैं और चालक के साथ नरमी बरतने की सिफारिश की गई है। निलंबन को रद्द करने का अधिकार उच्चाधिकारियों के पास है और ऐसे में लोगों की इस बात को उच्चाधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा।गौरतलब है कि रक्षा बंधन के दिन कुल्लू-ब्यासर रूट पर गई निगम की बस दोपहर के समय वापिस लौट रही थी कि रास्ते में बस में बस में तकनीकी खराबी आ गई थी जिस कारण चालक ने बस को पहाड़ी से टकरा दिया था और बस खाई में जाने से बच गई थी। इस घटना को लेकर निगम ने तकनीकी जांच की तो उसमें चालक की लापरवाही सामने आई बताई गई जिसके आधार पर प्रबंधन ने उसे निलंबित कर दिया है। ऐसे में चालक के निलंबन को लेकर लोगों में आक्रोश है और उनके निलंबन को रद्द करने की मांग उठने लगी है।