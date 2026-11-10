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Kangra News: दिवाली की खरीदारी करने बाजार गई युवती लापता

Tue, 10 Nov 2026 11:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 11:55 PM IST
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Young woman who went to the market for Diwali shopping goes missing
गुलेर (कांगड़ा)। हरिपुर थाना क्षेत्र में दिवाली की खरीदारी करने बाजार गई एक युवती लापता हो गई। घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई गई।
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पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता ने बताया कि उनकी बेटी 8 नवंबर को दिवाली की खरीदारी करने बाजार गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों को आशंका है कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसे बहला-फुसलाकर या किसी अन्य तरीके से अपने साथ ले गया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने 9 नवंबर को एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एएसपी देहरा नवदीप सिंह ने बताया कि युवती की तलाश की जा रही है। संवाद
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