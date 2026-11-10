Kangra News: दिवाली की खरीदारी करने बाजार गई युवती लापता

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पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता ने बताया कि उनकी बेटी 8 नवंबर को दिवाली की खरीदारी करने बाजार गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों को आशंका है कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसे बहला-फुसलाकर या किसी अन्य तरीके से अपने साथ ले गया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने 9 नवंबर को एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एएसपी देहरा नवदीप सिंह ने बताया कि युवती की तलाश की जा रही है। संवाद