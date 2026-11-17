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रविवार को जिला मुख्यालय धर्मशाला के कचहरी अड्डा में हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले पेंशनरों ने धरना देकर नारेबाजी की और सरकार का ध्यान अपनी लंबित मांगों की ओर आकर्षित किया।इस दौरान मुख्यमंत्री ने हाथ हिलाकर और नमस्कार कर धरने पर बैठे पेंशनरों का अभिवादन किया। समिति के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने कहा कि पेंशनर कई बार सरकार को मांगपत्र सौंप चुके हैं और विधानसभा का घेराव भी कर चुके हैं लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ।उन्होंने बताया कि करीब दो माह पहले मुख्यमंत्री को 17 सूत्री मांगपत्र सौंपा गया था। इसमें समिति से जुड़े संगठनों को वार्ता के लिए बुलाने की मांग भी शामिल थी लेकिन अभी तक सरकार की ओर से न तो वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया और न ही मांगों पर कोई ठोस कदम उठाया गया।सुरेश ठाकुर ने बताया कि पेंशनर अब 19 नवंबर को विधानसभा सत्र के दौरान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इसमें प्रदेशभर से 15 हजार से अधिक पेंशनरों के शामिल होने की उम्मीद है। पेंशनर लंबे समय से अपनी मांगें उठा रहे हैं और प्रस्तावित प्रदर्शन के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे।