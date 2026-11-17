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इकाई अध्यक्ष डॉ. परवेश गिल और महासचिव डॉ. गौरव महाजन के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षकों की पदोन्नति और सेवा शर्तों से जुड़े मुद्दों को जल्द सुलझाने की मांग की।प्रतिनिधिमंडल ने पात्र शिक्षकों की कॅरिअर एडवांसमेंट स्कीम (सीएएस) के तहत लंबित पदोन्नतियों का तत्काल निपटारा करने और प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने का आग्रह किया। इसके अलावा शिक्षक संवर्ग में पदोन्नति का ठहराव, सेवा शर्तों से जुड़ी विसंगतियों और प्रशासनिक मामलों को भी अधिकारियों के समक्ष रखा।डॉ. परवेश गिल और डॉ. गौरव महाजन ने कहा कि महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए शिक्षकों की समस्याओं का समय पर समाधान जरूरी है। शिक्षकों का सम्मान और मनोबल बनाए रखने के लिए सीएएस पदोन्नतियों सहित सेवा संबंधी मामलों का शीघ्र निपटारा होना चाहिए।उन्होंने सरकार और उच्चतर शिक्षा निदेशालय से मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने की उम्मीद जताई। इस दौरान धर्मशाला महाविद्यालय के सभी संकाय सदस्यों ने भी प्रतिनिधिमंडल के प्रयासों का समर्थन किया।