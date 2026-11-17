Kangra News: शिक्षा मंत्री से उठाया कॉलेज शिक्षकों की लंबित पदोन्नतियों का मामला
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 17 Nov 2026 06:48 AM IST
Updated Tue, 17 Nov 2026 06:48 AM IST
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तपोवन (धर्मशाला)। हिमाचल राजकीय महाविद्यालय शिक्षक संघ की राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला इकाई ने सोमवार को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और उच्चतर शिक्षा निदेशक से मुलाकात कर कॉलेज शिक्षकों की लंबित मांगों और समस्याओं को उठाया।
इकाई अध्यक्ष डॉ. परवेश गिल और महासचिव डॉ. गौरव महाजन के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षकों की पदोन्नति और सेवा शर्तों से जुड़े मुद्दों को जल्द सुलझाने की मांग की।
प्रतिनिधिमंडल ने पात्र शिक्षकों की कॅरिअर एडवांसमेंट स्कीम (सीएएस) के तहत लंबित पदोन्नतियों का तत्काल निपटारा करने और प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने का आग्रह किया। इसके अलावा शिक्षक संवर्ग में पदोन्नति का ठहराव, सेवा शर्तों से जुड़ी विसंगतियों और प्रशासनिक मामलों को भी अधिकारियों के समक्ष रखा।
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डॉ. परवेश गिल और डॉ. गौरव महाजन ने कहा कि महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए शिक्षकों की समस्याओं का समय पर समाधान जरूरी है। शिक्षकों का सम्मान और मनोबल बनाए रखने के लिए सीएएस पदोन्नतियों सहित सेवा संबंधी मामलों का शीघ्र निपटारा होना चाहिए।
उन्होंने सरकार और उच्चतर शिक्षा निदेशालय से मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने की उम्मीद जताई। इस दौरान धर्मशाला महाविद्यालय के सभी संकाय सदस्यों ने भी प्रतिनिधिमंडल के प्रयासों का समर्थन किया।
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इकाई अध्यक्ष डॉ. परवेश गिल और महासचिव डॉ. गौरव महाजन के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षकों की पदोन्नति और सेवा शर्तों से जुड़े मुद्दों को जल्द सुलझाने की मांग की।
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प्रतिनिधिमंडल ने पात्र शिक्षकों की कॅरिअर एडवांसमेंट स्कीम (सीएएस) के तहत लंबित पदोन्नतियों का तत्काल निपटारा करने और प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने का आग्रह किया। इसके अलावा शिक्षक संवर्ग में पदोन्नति का ठहराव, सेवा शर्तों से जुड़ी विसंगतियों और प्रशासनिक मामलों को भी अधिकारियों के समक्ष रखा।
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डॉ. परवेश गिल और डॉ. गौरव महाजन ने कहा कि महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए शिक्षकों की समस्याओं का समय पर समाधान जरूरी है। शिक्षकों का सम्मान और मनोबल बनाए रखने के लिए सीएएस पदोन्नतियों सहित सेवा संबंधी मामलों का शीघ्र निपटारा होना चाहिए।
उन्होंने सरकार और उच्चतर शिक्षा निदेशालय से मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने की उम्मीद जताई। इस दौरान धर्मशाला महाविद्यालय के सभी संकाय सदस्यों ने भी प्रतिनिधिमंडल के प्रयासों का समर्थन किया।