Kangra News: छन्नी में 5.66 ग्राम हेरोईन के साथ पकड़ी महिला को एक वर्ष की कैद

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जुर्माना न भरने की सूरत में उसे एक माह की अतिरिक्त साधारण कैद काटनी होगी। हालांकि फैसले के खिलाफ उच्च अदालत में अपील दायर करने के लिए अदालत ने उसकी सजा को 28 नवंबर, 2026 तक निलंबित रखा है। मामला 20 मई 2022 का है। नारकोटिक सेल नूरपुर की टीम ने इंदौरा मोड़ के पास छन्नी निवासी रूबी के घर पर दबिश दी थी।तलाशी के दौरान कमरे में एलसीडी पैनल के पीछे रखे एक पर्स से पारदर्शी पॉलीथिन में 5.66 ग्राम हेरोइन और 15,770 रुपये नकद बरामद हुए थे। पुलिस थाना डमटाल में मामला दर्ज करने के बाद सैंपल जांच के लिए एफएसएल भेजे गए थे, जहां से चिट्टे की पुष्टि हुई थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में 17 गवाह पेश किए।अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि बरामद मात्रा अधिसूचित छोटी मात्रा (5 ग्राम) से अधिक और व्यावसायिक मात्रा (250 ग्राम) से कम थी। दोषी महिला मुकदमे के दौरान पहले ही 256 दिन हिरासत में बिता चुकी है।