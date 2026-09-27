हिमाचल: गेहूं की बिजाई से पहले किसानों को झटका, नहीं मिलेगी 12:32:16 खाद; डीएपी और 16:16 से चलेगा काम
Himachal 12:32:16 Fertilizer Supply Stopped DAP 16:16 Wheat Sowing: गेहूं की बिजाई का समय नजदीक आते ही हिमाचल के किसानों के सामने खाद की समस्या खड़ी हो गई है। केंद्र सरकार की ओर से 12:32:16 खाद की सप्लाई रोक दी गई है। कच्चा माल उपलब्ध न होने और विदेशों में चल रहे युद्ध के असर को इसकी वजह बताया जा रहा है। अब हिमफेड के माध्यम से किसानों को डीएपी और 16:16 खाद उपलब्ध करवाई जाएगी। कांगड़ा जिले में हर साल करीब 2,000 मीट्रिक टन खाद की मांग रहती है।
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गेहूं की बिजाई शुरू होने से पहले ही हिमाचल के किसानों के सामने खाद का संकट खड़ा हो गया है। इस बार किसानों को गेहूं की बिजाई के लिए 12:32:16 खाद नहीं मिलेगी। केंद्र सरकार की ओर से इस खाद की सप्लाई रोक दी गई है। बताया जा रहा है कि विदेशों से खाद तैयार करने के लिए जरूरी कच्चा माल उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण इसकी आपूर्ति प्रभावित हुई है। विदेशों में चले युद्ध का असर भी इसका बड़ा कारण माना जा रहा है। ऐसे में प्रदेश में अब किसानों को हिमफेड के माध्यम से डीएपी और 16:16 खाद उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जा रही है।