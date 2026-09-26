Kangra News: खटियाड़ के ऐतिहासिक तालाब की सफाई में जुटा मत्स्य विभाग

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अभियान के तहत विभाग और ग्रामीण मिलकर तालाब में लंबे समय से जमा कूड़े-कचरे और गंदगी को बाहर निकाल रहे हैं। साथ ही आसपास के क्षेत्र को भी स्वच्छ बनाया जा रहा है। मत्स्य विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से ‘मेरा जलस्रोत, मेरी जिम्मेदारी’ और ‘जलस्रोतों की सफाई करें, जलीय जीवन बचाएं’ का संदेश देकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है।मत्स्य अधिकारी पौंग बांध पंकज पटियाल ने कहा कि जलस्रोतों का संरक्षण केवल विभाग का दायित्व नहीं है, बल्कि इसमें आम जनमानस की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। उन्होंने अपील की कि लोग प्राकृतिक जलस्रोतों में गंदगी और कचरा न फेंकें।सफाई अभियान में श्री गुगा जाहर पीर जी सेवा एवं जनकल्याण समिति, मत्स्य सहकारी सभा खटियाड़ और स्थानीय ग्रामीण लगातार श्रमदान कर रहे हैं। समिति के प्रधान अवतार सिंह राजू ने कहा कि तालाब हमारी प्राकृतिक धरोहर हैं और इनका संरक्षण समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है।