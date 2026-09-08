Kangra News: धीमान कल्याण सभा के अध्यक्ष बने विकास

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सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर संजीत धीमान को उपाध्यक्ष, सेवानिवृत्त बीओ संगीत धीमान को महासचिव, पूर्व प्रधान राज धीमान को वित्त सचिव, पूर्व जिला परिषद सदस्य राजेश धीमान को संगठन सचिव और पूर्व उपप्रधान मंजीत धीमान को प्रेस सचिव चुना गया। बैठक में सतीश धीमान, सरवण धीमान, सुभाष धीमान, मनोहर धीमान और कुलविंद्र धीमान मौजूद रहे। संवाद विज्ञापन

सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर संजीत धीमान को उपाध्यक्ष, सेवानिवृत्त बीओ संगीत धीमान को महासचिव, पूर्व प्रधान राज धीमान को वित्त सचिव, पूर्व जिला परिषद सदस्य राजेश धीमान को संगठन सचिव और पूर्व उपप्रधान मंजीत धीमान को प्रेस सचिव चुना गया। बैठक में सतीश धीमान, सरवण धीमान, सुभाष धीमान, मनोहर धीमान और कुलविंद्र धीमान मौजूद रहे। संवाद

धीरा (कांगड़ा)। धीमान कल्याण सभा की सुलह ब्लॉक बैठक पिंडेश्वरी माता मंदिर नौरा में सभा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सेवानिवृत्त एसडीओ सुरेश धीमान की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सुलह ब्लॉक की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। विकास धीमान को ब्लॉक अध्यक्ष चुना गया।