फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   BJP held a 'Jan Aakrosh Rally' in Bhavarna.

Kangra News: भवारना में भाजपा ने निकाली जन आक्रोश रैली

Wed, 16 Sep 2026 09:40 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Wed, 16 Sep 2026 09:40 AM IST
विज्ञापन
BJP held a 'Jan Aakrosh Rally' in Bhavarna.
भवारना में विधायक विपिन परमार की अगुआई में जन आक्रोश रैली निकालते भाजपा कार्यकर्ता। -स्रोत : सं
भवारना/पालमपुर (कांगड़ा)। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को भवारना में प्रदेश सरकार के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकालकर जमकर नारेबाजी की। सुलह के विधायक और प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष विपिन सिंह परमार की अगुवाई में निकली इस रैली में स्वास्थ्य, परिवहन, पेयजल, अधूरे विकास कार्यों और सरकारी कार्यालयों को स्थानांतरित करने के विरोध में कड़ा रोष जताया गया।
विज्ञापन

विधायक विपिन सिंह परमार ने कहा कि कांग्रेस सरकार को अब जनता के सवालों से भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा में क्षेत्र की समस्याओं को कई बार उठाया गया, लेकिन जब सदन की आवाज धरातल तक नहीं पहुंची, तो अब जनता की लड़ाई सड़क पर लड़ने का समय आ गया है।
विज्ञापन

परमार ने आरोप लगाया कि भवारना से जल शक्ति विभाग और विद्युत बोर्ड के अधिशाषी अभियंता कार्यालयों को दूसरी जगह शिफ्ट करने से आम जनता पर सीधा असर पड़ा है। जिन कामों के लिए पहले स्थानीय स्तर पर सुविधा थी, उसके लिए अब लोगों को दूर-दराज के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी से मरीजों को सामान्य इलाज के लिए भी भटकना पड़ रहा है। इलाके में कूहलें और बस रूट भी बंद पड़े हैं। विधायक निधि में कटौती कर सरकार ने स्थानीय विकास की गति को रोक दिया है।

परमार ने कहा कि सुलह की जनता अब बदलाव का मन बना चुकी है और यह लड़ाई व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि जनता के अधिकारों के लिए है। इस मौके पर भवारना, मनसिम्बल, सिहोल, बारी और रूमेहड पंचायत के प्रधान, उपप्रधान, बीडीसी सदस्य समेत भारी संख्या में कार्यकर्ता व स्थानीय लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed